Каким минимальным количеством бит можно закодировать 19 различных символов?

Информатика
Каким минимальным количеством бит можно закодировать 19 различных символов?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ближайшая степень двойки числа близкого к 19 =4 или 5. 4 бит не хватает, так как можно закодировать только 2^4=16 комбинаций символов. 2^5 = 32 комбинации Ответ: 5 бит
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