Слова цієї частини мови поділяються на особові ,ознчальні, заперечні, а ще можуть ??ути: а) форматворчими б) Порядковими в) словотворчими г) видносними д) кількісними
Українська мова
Слова цієї частини мови поділяються на особові ,ознчальні, заперечні, а ще можуть ??ути: а) форматворчими б) Порядковими в) словотворчими г) видносними д) кількісними
Ответ(ы):
Гость:
Частина мови - займенник. Займенники можуть бути особовими, означальними, заперечними, а також: г) відносними (хто, що, скільки, котрий )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык