Слова цієї частини мови поділяються на особові ,ознчальні, заперечні, а ще можуть ??ути: а) форматворчими б) Порядковими в) словотворчими г) видносними д) кількісними

Українська мова

Слова цієї частини мови поділяються на особові ,ознчальні, заперечні, а ще можуть ??ути: а) форматворчими б) Порядковими в) словотворчими г) видносними д) кількісними

Автор: Гость