Слова цієї частини мови поділяються на особові ,ознчальні, заперечні, а ще можуть ??ути: а) форматворчими б) Порядковими в) словотворчими г) видносними д) кількісними

Українська мова
Слова цієї частини мови поділяються на особові ,ознчальні, заперечні, а ще можуть ??ути: а) форматворчими б) Порядковими в) словотворчими г) видносними д) кількісними
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Частина мови - займенник.  Займенники можуть бути особовими, означальними, заперечними, а також: г) відносними (хто, що, скільки, котрий )
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