Сформулируйте художественную идею пьесы А. Н. Островского Снегурочка

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Поэтическая сказка “Снегурочка” стоит особняком среди целого ряда других произведений Островского. В других пьесах Островский рисует мрачные картины купеческой среды, критикует суровые нравы и показывает весь трагизм одинокой души, вынужденной существовать в условиях “темного царства”. Произведение “Снегурочка” — это удивительная сказка, в которой показана красота окружающего мира, любви, природы, молодости. Произведение основано на народных сказках, песнях, преданиях и легендах. Островский только соединил сказки, легенды и песни воедино и придал народному творчеству весьма своеобразный колорит. В “Снегурочке” главное место занимают человеческие отношения. На первый взгляд, сюжет выглядит совершенно фантастичным. Но потом оказывается, что в этой фантасмагории просматриваются живые человеческие характеры. Действие происходит в сказочном месте — царстве Берендея. Описывая законы этой страны, Островский словно рисует своей идеал общественного устройства. В царстве Берендея люди живут по законам совести и чести, стараются не вызвать гнев богов. Здесь очень большое значение придается красоте. Ценится красота окружающего мира, красота девушек, цветов, песен. Не случайно певец любви Лель оказывается столь популярен. Он как бы олицетворяет молодость, пылкость, горячность. Сам царь Берендей символизирует народную мудрость. Он прожил на свете немало, поэтому знает очень многое. Царь беспокоится о своем народе, ему кажется, что в сердцах людей появляется что-то недоброе