Як зміниться жорсткість пружинипісля того як її вкоротити

Физика
Як зміниться жорсткість пружинипісля того як її вкоротити
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жорсткість пружини не залежить від довжини Тому не зміниться
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