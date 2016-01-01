Впиши в предложения названия предметов, изображенных на рисунках!?

Английский язык
Впиши в предложения названия предметов, изображенных на рисунках!?
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Ответ(ы):
Гость:
1.rose 2.tulpan 3.Vaze 4.Tarelka 5.telephone 6.Kost 7.Kamen
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