Кем была жена Чехова?

Литература
Кем была жена Чехова?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(Екатеринославская губерния (теперь Ростовская область)) в небольшом домике на Полицейской улице (ныне — Чехова) в семье Павла Егоровича Чехова родился третий ребёнок — Антон. Отец А.П. Чехова, был своеобразным, одаренным человеком. Он был купцом, владельцем бакалейной лавки в Таганроге, а также занимался общественной деятельностью по городскому управлению. Но купеческое дело не вызывало у него особого рвения, больше внимания он уделял посещению церковных служб, пению и общественной деятельности. Он прекрасно играл на скрипке и пел. По вечерам в семье устраивались целые музыкальные вечера, где пели хором под аккомпанемент отца и дочери Марии (на фортепиано)
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