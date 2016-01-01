У конкурсі «Міс Кішка-2016» взяло участь 66 кі¬шок. Після першого туру 21 кішка вибула, оскіль¬ки вони не ловили ми¬шей. З тих, що залиши¬лися в конкурсі, 27 кі-шок були смугастими і 32 мали одне чорне вухо. Усі смугасті кішки ...

Математика

У конкурсі «Міс Кішка-2016» взяло участь 66 кі¬шок. Після першого туру 21 кішка вибула, оскіль¬ки вони не ловили ми¬шей. З тих, що залиши¬лися в конкурсі, 27 кі-шок були смугастими і 32 мали одне чорне вухо. Усі смугасті кішки з од¬ним чорним вухом ви¬йшли у фінал. Яка най¬менша кількість фіналіс¬тів?

Автор: Гость