У конкурсі «Міс Кішка-2016» взяло участь 66 кі¬шок. Після першого туру 21 кішка вибула, оскіль¬ки вони не ловили ми¬шей. З тих, що залиши¬лися в конкурсі, 27 кі-шок були смугастими і 32 мали одне чорне вухо. Усі смугасті кішки ...
Математика
У конкурсі «Міс Кішка-2016» взяло участь 66 кі¬шок. Після першого туру 21 кішка вибула, оскіль¬ки вони не ловили ми¬шей. З тих, що залиши¬лися в конкурсі, 27 кі-шок були смугастими і 32 мали одне чорне вухо. Усі смугасті кішки з од¬ним чорним вухом ви¬йшли у фінал. Яка най¬менша кількість фіналіс¬тів?
Ответ(ы):
Гость:
66-45=45 кошек 32+27=59 кошек 59-45=14 кошек ответ 14 кошек
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