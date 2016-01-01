Составь по плану сочинение на тему "Скоро каникулы" (5-7 предложений) 1.Почему ты жд??шь летние каникулы? 2.Где ты думаешь их провести? 3.С кем мечтаешь увидеться? 4.Чем будешь заниматься летом? 5.Как будешь помогать старшим?
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Составь по плану сочинение на тему "Скоро каникулы" (5-7 предложений) 1.Почему ты жд??шь летние каникулы? 2.Где ты думаешь их провести? 3.С кем мечтаешь увидеться? 4.Чем будешь заниматься летом? 5.Как будешь помогать старшим?
Ответ(ы):
Гость:
Я жду летние каникулы чтобы поехать на море 2 на чёрном море 3 с друзьями 4 буду купаться плавать и играть в футбол 5 я буду поливать цветы я сам недавно писал это сочинение !!!
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