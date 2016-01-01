Перевести на казахский язык срочно Есть такое суеверие: если в семье не рождаются джигиты – наследники рода, то девочек нарекают такими именами как Ултуган (рожденная мальчиком) или Улболсын (пусть будет мальчиком). Так же с...
Қазақ тiлi
Перевести на казахский язык срочно Есть такое суеверие: если в семье не рождаются джигиты – наследники рода, то девочек нарекают такими именами как Ултуган (рожденная мальчиком) или Улболсын (пусть будет мальчиком). Так же существуют другие приметы, например: соль у казахов не сыплется понапрасну. Рассыпанная соль - повод к переживанию: рассыпается достаток, намечается ссора. У казаха-путника не принято спрашивать: «Куда направляешься?». Зато принято приветствовать его со словами «Удачи!» и желать счастливого пути. Нельзя спать на закате: в это время сражаются царство Света и царство Тьмы! – говорят наши поверья. Не принято подавать гостям еду в поврежденной, треснутой, ущербной посуде. Говорят, что к такой посуде обязательно прикладывается вечно голодный шайтан. Вместе с этим в казахском доме следят за тем, чтобы не гремела посуда: от такого шума благосостояние убегает прочь и счастье обходит дом стороной.
Ответ(ы):
Гость:
Қазақ та ұғым бар: егерде жанұяда ер бала дүниеге келмесе, қыздардың атын Ұлтуған немесе Ұлболсын деп ырымдап қойған. Тағыда бір ырым: қазақта тұз бекерден төгілмейдi. Төлеген тұз- ырыстың төгілуi, ұрыс - жанжал болуды бiлдiрген. Қазақта жолаушыдан қайда шықтың деп сұрамайды: себебі жолаушының жолы болмайды делiнген. Жолыңыз болсын деп тiлек тiлеген. Күнмен жарыса ұйықтамаган! Қонақтарға сынған ыдыспен ас бермеген. Сонымен қатар ыдыс- аяқ сылдырламаган, себебі сылдырмен бірге құт қашады деген.
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