Каким надо быть, чтобы родители были счастливы и гордились тобой ?

Литература
Каким надо быть, чтобы родители были счастливы и гордились тобой ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заболтивым , помогать по дому , получать хорошие оценки , неподводить своих родителей (чтоб они не растраивались )
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