Каким образом осуществляется управление компьютером с помощью мыши

Гость: Гость:

Движение указателя соответствует движению мыши. Чтобы воздействовать на графический элемент управления (значок, кнопку и др.) , можно навести на неё указатель, а потом щёлкнуть левой кнопкой мыши: быстро её нажать и отпустить. В момент щелчка в компьютер передаётся информация.