Каким образом осуществляется управление компьютером с помощью мыши

Информатика
Каким образом осуществляется управление компьютером с помощью мыши
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Движение указателя соответствует движению мыши. Чтобы воздействовать на графический элемент управления (значок, кнопку и др.) , можно навести на неё указатель, а потом щёлкнуть левой кнопкой мыши: быстро её нажать и отпустить. В момент щелчка в компьютер передаётся информация.
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