Каким образом семена покидают плоды

Биология
Каким образом семена покидают плоды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда созревают семена, то плод, в котором они находятся начинает засыхать, например, мак отцветает, остается коробочка с незрелыми семенами, затем по мере созревания, коробочка сохнет на конечном этапе склоняется и семена сами высыпаются. Может быть и так, что коробочка отламывается под воздействием ветра, сильного дождя или града, и семена так же развеиваются по земле.Еще есть пример - одуванчик. Когда одуванчик отцветатет, то его семена как парашюты разносит ветер, либо животные, к которым они цепляются.

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