Каким правилом надо пользоваться, чтобы не ошибиться в написании кратких прилага??ельных с шипящей на конце?

Русский язык
Каким правилом надо пользоваться, чтобы не ошибиться в написании кратких прилага??ельных с шипящей на конце?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На конце кратких прил-х после шипящих Ь не пишется.
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