Каким правилом надо пользоваться, чтобы не ошибиться в написании кратких прилага??ельных с шипящей на конце?

Русский язык

Каким правилом надо пользоваться, чтобы не ошибиться в написании кратких прилага??ельных с шипящей на конце?

Автор: Гость