Каким свойством должен обладать шунт

Физика
Каким свойством должен обладать шунт
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Свойства шунта вытекают из его предназначения. шунт предназначен для того чтобы уменьшить ток через измерительный прибор в к раз и дать возможность прибору, имеющему допустимый ток I измерять ток в к раз больший, т.е. к*I . из тока величиной к*I только часть, равная I должна пройти через прибор с внутренним сопротивлением R, а все остальное (к*I - I =( к-1)*I ) - через шунт. значит сопротивление шунта должно быть равно  R/(k -1). при больших измеряемых токах шунт должен иметь возможность рассеять тепло, выделяемое согласно закона джоуля ленца, и при этом не изменить свое сопротивление. подитожим: 1) сопротивление шунта должно быть точно в к-1 раз меньше чем сопротивление прибора 2) шунт должен иметь высокую допустимую рассеиваимую мощность 3) шунт должен иметь низкий температурный коэффициент сопротивления
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