Каким вы представляете рассказчика "Срезал" Срочно?
Английский язык
Каким вы представляете рассказчика "Срезал" Срочно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я его представляю отрицательным героем.
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