Каким вы представляете рассказчика "Срезал" Срочно?

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Каким вы представляете рассказчика "Срезал" Срочно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я его представляю отрицательным героем.
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