Запиши выражение для ответа на вопрос:Яна сколько больше денег заплатили за блокноты, чем за кисточки?-и вычисли его значение. Срочно!!!!!!!!!!!

Математика
Запиши выражение для ответа на вопрос:Яна сколько больше денег заплатили за блокноты, чем за кисточки?-и вычисли его значение. Срочно!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Выражение для вычисления 4*16 - 3*12 = 64 - 36 = 28 - больше на ОТВЕТ: На 28 руб больше.
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