Запиши выражение для ответа на вопрос:Яна сколько больше денег заплатили за блокноты, чем за кисточки?-и вычисли его значение. Срочно!!!!!!!!!!!

Математика

Запиши выражение для ответа на вопрос:Яна сколько больше денег заплатили за блокноты, чем за кисточки?-и вычисли его значение. Срочно!!!!!!!!!!!

Автор: Гость