Запиши выражение для ответа на вопрос:Яна сколько больше денег заплатили за блокноты, чем за кисточки?-и вычисли его значение. Срочно!!!!!!!!!!!
Математика
Запиши выражение для ответа на вопрос:Яна сколько больше денег заплатили за блокноты, чем за кисточки?-и вычисли его значение. Срочно!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Выражение для вычисления 4*16 - 3*12 = 64 - 36 = 28 - больше на ОТВЕТ: На 28 руб больше.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Вам на день рождения подарили деньги на новый монитор. Как вы можете распорядитьс?? этими деньгами? Как повлияет на решение задачи мнение ваших род...
Математика
Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух населённых пунктов,р??сстояние между которыми 66км. Скорость первого 12км/ч, второго-10...