Log3(2x+4) - log3(2) = log3(5)

Алгебра
Log3(2x+4) - log3(2) = log3(5)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log3 (2x+4)-log3 (2) = log3 (5) log3 (2x+4)/2=log3 (5) log3 (x+2) = log3 (5) x+2=5, x=3
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