В каких частях рассказа прежде всего используется повествование? И почему основу рассказа обычно состовляет повествование?
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В каких частях рассказа прежде всего используется повествование? И почему основу рассказа обычно состовляет повествование?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что повествование прежде всего используется в основной части рассказа(текста). Ответ на 2 вопрос: Потому что в повествование обычно про что-то рассказывается. А ведь и в рассказах обычно про, что нибудь рассказывается.
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