Найти массу одной молекулы азотной кислоты (HNO3)

Физика
Найти массу одной молекулы азотной кислоты (HNO3)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3*Ar(O)=1+14+3*16=63
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