Какими чертами характера обладает княгиня трубетская
Литература
Какими чертами характера обладает княгиня трубетская
Ответ(ы):
Гость:
она очень преданна своему мужу и говорит что ее жизнь не дожна отличаться от жизни ее мужа она бросив своего ребенка которого она только родила ради своего мужа она могла быть и оставаться богатой но ради мужа она стала бедной вот такой она преданной она была и как я помню это кажется из произведения русские женщины
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