Какими чертами характера обладает княгиня трубетская

Гость: Гость:

она очень преданна своему мужу и говорит что ее жизнь не дожна отличаться от жизни ее мужа она бросив своего ребенка которого она только родила ради своего мужа она могла быть и оставаться богатой но ради мужа она стала бедной вот такой она преданной она была и как я помню это кажется из произведения русские женщины