Какими честями речи могут быть выражены а)определения б)дополнения в)обстоятельс??ва

Русский язык
Какими честями речи могут быть выражены а)определения б)дополнения в)обстоятельс??ва
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательное Существительное Наречие
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