Однокоренное слово к слову горох 2 склонение среднего рода
Русский язык
Однокоренное слово к слову горох 2 склонение среднего рода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гороховый вот например суп
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