Фонетический разбор слова ромашка
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Фонетический разбор слова ромашка
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Гость:
Ромашка р(р)- согласная, звонкая, сонор., тв. о(а)- глас., безударная. м(м)- согл., сонор., зв., тв. а(а)- гласная, ударная. ш(ш)-согласная, глухая, тв. к(к)- согл., глух., тв. а(а)- гласная, безудар. 7 букв, 7 звуков, 3 слога.
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