Как формулируется школьный класс почему важно что бы в классе все были одного во??раста пожалуйста срочно надо ((((

Обществознание
Как формулируется школьный класс почему важно что бы в классе все были одного во??раста пожалуйста срочно надо ((((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общение сверстников . получение знаний одновременно всех учащихся
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