Как формулируется школьный класс почему важно что бы в классе все были одного во??раста пожалуйста срочно надо ((((
Обществознание
Как формулируется школьный класс почему важно что бы в классе все были одного во??раста пожалуйста срочно надо ((((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общение сверстников . получение знаний одновременно всех учащихся
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Обществознание
1) Почему считают, что человек может заниматься деятельностью? 2) Какие виды деяте??ьности бывают Даю 10 баллов
Математика