Каково значение деятельности муравьёв в общем? (В природе, в жизни человека и т.д. Всё одним словом прям. В ОБЩЕМ))

Биология
Каково значение деятельности муравьёв в общем? (В природе, в жизни человека и т.д. Всё одним словом прям. В ОБЩЕМ))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значение муравьёв в общем они убирают и следят за лесом едят личинки вредных насекомых мух гусинец помогают больным насекомым и не мешают и не вредят людям
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