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1200×х=(18÷6) решить уровнения
Математика
1200×х=(18÷6) решить уровнения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200*x=(18:6) 1200*x=3 x=1200:3 x=400
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