Привет о чем рассказыветься в сказке о цере султане

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«Сказка о царе Салтане» написана Александром Сергеевичем Пушкиным в 1831 году, и уже через год она была опубликована. С тех пор она приобрела всеобщую известность, стала любимой у многих поколений. Уже более 180-ти лет отрывки из этой сказки знают наизусть не только россияне, но и жители всего мира. Каждый школьник может рассказать, о чем "Сказка о царе Салтане", что с ним произошло, и как к нему пришло счастье. Сюжет сказки Сюжет можно рассказать кратко, "Сказка о царе Салтане" довольно легко запоминается. Главный герой, царь Салтан, выбрал себе жену из трех девушек, которые рассказывали о том, что они подарят царю. Молодая жена подарила царю сына Гвидона. Но не обошлось без козней бабы Бабарихи, которая подстроила так, что царь повелел посадить царицу и сына в бочку и кинуть в море. Но волны выкинули мать и дитя на волшебный остров, где они построили город и стали им править. Гвидон вырос, стал красивым, сильным, мужественным и очень справедливым царем. Однажды он спас от злых когтей хищной птицы белоснежную лебедь. Она превратилась в красавицу, которая помогла Гвидону увидеться с отцом. Трижды она его превращала то в комара, то в шмеля, и Гвидон прилетал во дворец к царю. Также Царевна-лебедь подарила Гвидону три чуда. Служить ему стали тридцать три богатыря, которые живут в морской пучине и выходят на берег охранять царство Гвидона. Вторым подарком стала поющая белка, которая грызет изумрудные орехи. Третьим чудом стала она сама. Царевна показала свою красоту молодому царю, который незамедлительно на ней женился. Царь Салтан все-таки приехал к Гвидону в гости и узнал свою супругу, повинился перед ней и сыном, а также с позором изгнал из города бабу Бабариху и ее приспешников. Герои "Сказки о царе Салтане" придуманы Пушкиным ярко, образно. Это послужило тому, что сказку в 20-ом веке не раз экранизировали, создавая прекрасные мультипликационные и художественные фильмы. Одной из первых любимых сказочных историй у детей становится "Сказка о царе Салтане", содержание которой малыши запоминают просто отлично благодаря интересному сюжету и особенному поэтическому стилю Пушкина. Слог Александра Сергеевича настолько идеален, что многие считают его сказки русскими народными, в том числе и "Сказку о царе Салтане". Подробнее на Elhow: http://elhow.ru/ucheba/literatura/analiz-proizvedenij/o-chem-skazka-o-care-saltane?utm_sou