Выясни истоки образования слов и обьясни написание гласных выделенных в них:кори??невый,оранжевый, зеленый.Запиши эти слова,выдели исторический корень

Гость: Гость:

Все они возникли на основе предметов и явлений, тяготеющих к этим цветам. Так, белый цвет связан с блеском и светом, чёрный - с тёмным морем, красный - с красотой, зелёный и жёлтый цвета – с травой, зеленью, голубые оттенки – с окраской голубей, синий связан с сиянием неба, моря, фиолетовый – с цветом фиалки. Белый - блЕск Черный - чЕрнь Красный - крАса Зеленый - зЕлень Голубой - гОлубь