Помогите ПОЖАЛУЙСТА!! Сочинить доклад на тему: Каким я представляю себе Александр?? Сергеевича Пушкина

Литература
Помогите ПОЖАЛУЙСТА!! Сочинить доклад на тему: Каким я представляю себе Александр?? Сергеевича Пушкина
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Автор: Гость
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Гость:
Ну тоесть напиши про его стихи как он учился скоко всего пережил 
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