Помогите ПОЖАЛУЙСТА!! Сочинить доклад на тему: Каким я представляю себе Александр?? Сергеевича Пушкина
Литература
Помогите ПОЖАЛУЙСТА!! Сочинить доклад на тему: Каким я представляю себе Александр?? Сергеевича Пушкина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну тоесть напиши про его стихи как он учился скоко всего пережил
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