Найдите значение выраений : 83x-63x если x равен 37
Математика
Найдите значение выраений : 83x-63x если x равен 37
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
83*37-63*37=37*(83-63)=37*20=740
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