(2х-1)(3х+4)-6х(во 2 степени)=1 Найдите корни уравнения.Пожалуйста.

Математика
(2х-1)(3х+4)-6х(во 2 степени)=1 Найдите корни уравнения.Пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскроем скобки 6x²+8x-3x-4-6x²-1=0 5x-5=0 x=1
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