Если сумма 2016 натуральных чисел равна 2017, то их произведение равно: 1, 2, 2016, 2017. Зара??ее спасибо!
Алгебра
Если сумма 2016 натуральных чисел равна 2017, то их произведение равно: 1, 2, 2016, 2017. Зара??ее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минимальное натуральное число - это 1. Сумма 2016 единиц будет 2016, но у нас 2017, значит, одно число на единицу больше, то есть, одно из чисел равно 2. Таким образом, произведение всех этих чисел - это произведение 2015 единиц и одной двойки. Теперь очевидно, что ответ 2.
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