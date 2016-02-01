Как сделать как как сдел

Немецкий язык
Как сделать как как сдел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)im dritten Stock;4)im ersten Stock 5)im Erdgeschoss;6)im zweiten Stock.
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