Вставь пропушеные буквы.обьясни написание.Шляпа-шля...ка
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Вставь пропушеные буквы.обьясни написание.Шляпа-шля...ка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шляпа-шляпка-шляпочка(проверочное слово
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