Расположите следующие соединения в порядке возрастания ионности MnCl2,FeCl2,NiCi2,MgCl2

Химия
Расположите следующие соединения в порядке возрастания ионности MnCl2,FeCl2,NiCi2,MgCl2
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Гость:
FeCI2 MgCI2 MnCI2 NiCi2
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