Короткое ЭССЕ на тему "Слабые люди ждут благоприятный случай, а сильные его создают"
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Короткое ЭССЕ на тему "Слабые люди ждут благоприятный случай, а сильные его создают"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слабые люди которые не могут решать большие неприятности ждут когда им выпадет удобный случай. сильные же наоборот сами ищут проблемы что бы их регать .в разных ситуациях человек будет по разному сильный и слабый независимо то его комплекции . каждый в своей жизни хоть раз был на месие и того и другого и поэтому указывать на человека в той или иной ситуации бесмысленно
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