Функция права пожалуса срочно
Обществознание
Функция права пожалуса срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 вида функций:1) общесоциальные2) специально-юридические.Общесоциальные:1) политическая функция 2) экономическая функция 3) культурно-историческая функция4) функция социального контроля 5) воспитательная функция Специально-юридические функции: 1) регулятивная функция 2) регулятивная динамическая функция 3) регулятивная статистическая функция 4) охранительная функция 5) компенсационная функция 6) восстановительная функция 7) ограничительная функция 8) карательная функция
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