Функция права пожалуса срочно

Обществознание
Функция права пожалуса срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 вида функций:1) общесоциальные2) специально-юридические.Общесоциальные:1) политическая функция 2) экономическая функция 3) культурно-историческая функция4) функция социального контроля 5) воспитательная функция Специально-юридические функции: 1) регулятивная функция 2) регулятивная динамическая функция 3) регулятивная статистическая функция 4) охранительная функция 5) компенсационная функция 6) восстановительная функция 7) ограничительная функция 8) карательная функция

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Как формулируется школьный класс почему важно что бы в классе все были одного во??раста пожалуйста срочно надо ((((
Ответить
Окружающий мир
Помогите как сделать проект на тему ''разнообразие природы родного края''.
Ответить
Химия
Расположите следующие соединения в порядке возрастания ионности MnCl2,FeCl2,NiCi2,MgCl2
Ответить
Обществознание
1) Почему считают, что человек может заниматься деятельностью? 2) Какие виды деяте??ьности бывают Даю 10 баллов
Ответить
Русский язык
Вставь пропушеные буквы.обьясни написание.Шляпа-шля...ка
Ответить