Теплоход был в пути 3 дня. В первый день прошел 240км, что составило 40% оставшегося пути.Сколько км прошёл в 3 день?

Математика

Теплоход был в пути 3 дня. В первый день прошел 240км, что составило 40% оставшегося пути.Сколько км прошёл в 3 день?

Автор: Гость