Теплоход был в пути 3 дня. В первый день прошел 240км, что составило 40% оставшегося пути.Сколько км прошёл в 3 день?
Математика
Теплоход был в пути 3 дня. В первый день прошел 240км, что составило 40% оставшегося пути.Сколько км прошёл в 3 день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - расстояние пройденное в 3 день. составим пропорцию 240/40=х/100 40х=24000 делим на 40 х=600 Можем проверить если 600 км расстояние 100% то 600:100=6(1%) 6*40=240.
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