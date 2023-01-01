Какими тебе представляются джим и дела
Литература
Какими тебе представляются джим и дела
Ответ(ы):
Гость:
Делла и Джим: молодая пара. Оба молодые , около 21 года, худые, часто недоедающие, живущие в вопиющей нищете.Но не смотря на все это невзгоды они счастливы. ведь они любят друг друга.
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