Какими звуками различаются слова первого столбика а какое различие в других пара?? слов мел-мель воз-вез суп -зуб сток-стог

Русский язык
Какими звуками различаются слова первого столбика а какое различие в других пара?? слов мел-мель воз-вез суп -зуб сток-стог
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Гость:
В каждом слове меняется парная согласная
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