Какими звуками различаются слова первого столбика а какое различие в других пара?? слов мел-мель воз-вез суп -зуб сток-стог

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Какими звуками различаются слова первого столбика а какое различие в других пара?? слов мел-мель воз-вез суп -зуб сток-стог

Автор: Гость