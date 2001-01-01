Оебчт составьте пирамиду личности Карла Великого 1 дела 2 Значение в жизни
История
Оебчт составьте пирамиду личности Карла Великого 1 дела 2 Значение в жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карл Великий(742-814)—могущественный полководец. В 8 веке он основал огромную империю, которая занимала почти всю Западную Европу. В 768 году Карл Великий стал королем франков—народа,жившего на территории современной Франции. Брагодоря своему военному таланту он завоевал север Испании, Италию и Германию. Он установил в Риме господство Католической церкви, и ща это папа римский провозгласил его императором Священной Римской империи. Это случилось в день Рождества в 800 году. При дворе Карла Великого процветали науки и искусство. Художники и ученые съехались к нему отовсюду. Когда Карл умер, его сыновья стали воевать друг с другом за право наследства. В конце концов империю поделили между собой внуки Карла Великого-Карл, Людвиг и Лота.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Вычислите среднюю скорость лыжника, прошедшего путь 20 км за 3ч. (ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЁ РЕШИТЬ В СИ!!!) (СИ-СИСТЕМА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ)
Обществознание
Математика
Найдите значение вырожения: а) 425*206-57816:72, б) (352195+96309):56, в) 2001:69+58884:84, г) 42275:(7004-6909)
Русский язык