Оебчт составьте пирамиду личности Карла Великого 1 дела 2 Значение в жизни

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Карл Великий(742-814)—могущественный полководец. В 8 веке он основал огромную империю, которая занимала почти всю Западную Европу. В 768 году Карл Великий стал королем франков—народа,жившего на территории современной Франции. Брагодоря своему военному таланту он завоевал север Испании, Италию и Германию. Он установил в Риме господство Католической церкви, и ща это папа римский провозгласил его императором Священной Римской империи. Это случилось в день Рождества в 800 году. При дворе Карла Великого процветали науки и искусство. Художники и ученые съехались к нему отовсюду. Когда Карл умер, его сыновья стали воевать друг с другом за право наследства. В конце концов империю поделили между собой внуки Карла Великого-Карл, Людвиг и Лота.