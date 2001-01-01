Вычислите среднюю скорость лыжника, прошедшего путь 20 км за 3ч. (ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЁ РЕШИТЬ В СИ!!!) (СИ-СИСТЕМА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ)

Физика

Вычислите среднюю скорость лыжника, прошедшего путь 20 км за 3ч. (ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЁ РЕШИТЬ В СИ!!!) (СИ-СИСТЕМА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ)

Автор: Гость