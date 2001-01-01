Вычислите среднюю скорость лыжника, прошедшего путь 20 км за 3ч. (ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЁ РЕШИТЬ В СИ!!!) (СИ-СИСТЕМА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ)

Физика
Вычислите среднюю скорость лыжника, прошедшего путь 20 км за 3ч. (ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЁ РЕШИТЬ В СИ!!!) (СИ-СИСТЕМА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=20 000 м t=10 800 c vcp=s/t=20000/10800=1,85 (м/с)
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