Срочно очень, помогите
Алгебра
Срочно очень, помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B₈=5/3¹²;b₁₄=5/3⁶;S₁₁=?; b₈=b₁q⁷; b₁₄=b₁q¹³; b₁₄/b₈=q¹³⁻⁷=q⁶; q=⁶√(5/3¹² :5/3⁶)=⁶√(1/3⁶)=1/3; b₁=b₈/q⁷=5/3¹² :1/3⁷=5/3¹²⁻⁷=5/3⁵; S₁₁=b₁(1-q¹¹)/(1-q); S₁₁=5/3⁵·(1-1/3¹¹)/(1-1/3)=5/3⁵·(3¹¹-1)/3¹¹ :(2/3)= =5·(3¹¹-1)·3/3⁵·3¹¹·2=5·(3¹¹-1)·3¹⁻⁵⁻¹¹·2⁻¹=5·(3¹¹-1)·3⁻¹⁵2⁻¹;
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