Помогите пожалуйста подчеркнуть части речи

Гость: Гость:

Пунктиром подчеркни слова-дополнения: родину, тоску, душу, в словах, себя, мир, слов, человека пунктир-точка: невозможно, можно двойная линия: унести, жгут, слепят, осознаем одна линия: слова ост. слова- частицы, предлоги, союзы