Помогите пожалуйста подчеркнуть части речи

Русский язык
Помогите пожалуйста подчеркнуть части речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пунктиром подчеркни слова-дополнения: родину, тоску, душу, в словах, себя, мир, слов, человека пунктир-точка: невозможно, можно двойная линия: унести, жгут, слепят, осознаем одна линия: слова ост. слова- частицы, предлоги, союзы
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