Помогите(( Объясните значение фразы "Знаю,значит убежден;Убежден, не значит знаю." Менее 5 предложений

Обществознание
Помогите(( Объясните значение фразы "Знаю,значит убежден;Убежден, не значит знаю." Менее 5 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторые люди доказывают теорию в которой они не правы, но стоят на своём. А есть люди которые точно убеждены в том или ином вопросе, и они правы. Если не понятно могу написать более подробно)
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