Найдите наибольшее общий делитель и наименьшее общее кратное чисел :а)18 и 32;б)4 и 15;??)70 и 120

Математика

Найдите наибольшее общий делитель и наименьшее общее кратное чисел :а)18 и 32;б)4 и 15;??)70 и 120

Автор: Гость