Найдите наибольшее общий делитель и наименьшее общее кратное чисел :а)18 и 32;б)4 и 15;??)70 и 120
Математика
Найдите наибольшее общий делитель и наименьшее общее кратное чисел :а)18 и 32;б)4 и 15;??)70 и 120
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Гость:
Вот, надеюсь, понятно.
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