Найдите значение вырожения: а) 425*206-57816:72, б) (352195+96309):56, в) 2001:69+58884:84, г) 42275:(7004-6909)

Математика

Найдите значение вырожения: а) 425*206-57816:72, б) (352195+96309):56, в) 2001:69+58884:84, г) 42275:(7004-6909)

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