Оцените сочинение на тему "Комната моей мечты"Если что исправьте Сейчас я опишу комнату своей мечты.Мне моя комната не очень нравиться,и мама решила,что скоро в ней будет ремонт. В комнате будут нежно-фиолетовые обои.На полу ...
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Оцените сочинение на тему "Комната моей мечты"Если что исправьте Сейчас я опишу комнату своей мечты.Мне моя комната не очень нравиться,и мама решила,что скоро в ней будет ремонт. В комнате будут нежно-фиолетовые обои.На полу будет паркет.Кровать останется прежней ,на которой я сейчас сплю.Возле кровати я мечтаю круглый ковер на вид как трава,такой мягкий и пушистый,приятный к ногам.Мечтаю я столик где будут стоять мои лаки для ногтей и моя косметика.Хочу чтобы было модное,синее кресло-мешок.Люблю новогоднюю атмосферу -Не повесить ли мне гирлянду?Моя мама хочет поставить шкаф-купе(угловой) чтобы складывать туда мою одежду.Мне нужен письменный стол чтобы делать уроки. Скорей бы сделать ремонт!Очень хочется пригласить туда друзей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как я вижу комнату совей мечты? Мне моя комната не нравиться, и мама решила сделать в моей комнате ремонт. Поменяется почти все! В комнате будут нежно-фиолетовые обои, будет паркет, Кровать не измениться, но возле кровати будет круглый ковер (например зеленого цвета) мягкий, пушистый и приятный ногам и глазам. Будет стоять столик, где стоит моя косметика. Где-нибудь будет кресло-мешок синеватого цвета. Новогодняя атмосфера не излишнее, повесить ли мне гирлянды? К советам моей мамы я тоже прислушиваюсь, в углу будет стоять красивый, угловой шкаф для одежды. Возле того кресла я поставлю письменный стол для уроков. Скорее бы ремонт! Жду не дождусь пригласить в мою обновленную комнату друзей!
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