Оцените сочинение на тему "Комната моей мечты"Если что исправьте Сейчас я опишу комнату своей мечты.Мне моя комната не очень нравиться,и мама решила,что скоро в ней будет ремонт. В комнате будут нежно-фиолетовые обои.На полу ...

Русский язык

Оцените сочинение на тему "Комната моей мечты"Если что исправьте Сейчас я опишу комнату своей мечты.Мне моя комната не очень нравиться,и мама решила,что скоро в ней будет ремонт. В комнате будут нежно-фиолетовые обои.На полу будет паркет.Кровать останется прежней ,на которой я сейчас сплю.Возле кровати я мечтаю круглый ковер на вид как трава,такой мягкий и пушистый,приятный к ногам.Мечтаю я столик где будут стоять мои лаки для ногтей и моя косметика.Хочу чтобы было модное,синее кресло-мешок.Люблю новогоднюю атмосферу -Не повесить ли мне гирлянду?Моя мама хочет поставить шкаф-купе(угловой) чтобы складывать туда мою одежду.Мне нужен письменный стол чтобы делать уроки. Скорей бы сделать ремонт!Очень хочется пригласить туда друзей

Автор: Гость