Каккой стране принадлежит крупнейший остров земли
География
Каккой стране принадлежит крупнейший остров земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гренла́ндия — остров на северо-востоке Северной Америки. Омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Площадь острова — 2 130 800 км², он крупнейший на Земле. Принадлежит Дании и входит в её автономную единицу Гренландия.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Даны три числа сумма которых равна 222 первое число больше второго на пять а третье число меньше второго на пять Найдите большее из этих трёх чисел
Математика