Каккой стране принадлежит крупнейший остров земли

География
Каккой стране принадлежит крупнейший остров земли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гренла́ндия — остров на северо-востоке Северной Америки. Омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Площадь острова — 2 130 800 км², он крупнейший на Земле. Принадлежит Дании и входит в её автономную единицу Гренландия.
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