Какое число больше 1 см кв 100 мм кв

Математика
Какое число больше 1 см кв 100 мм кв
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Гость:
ответ: 200 мм кв или 2см кв
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